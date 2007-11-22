Німецькі письменники зустрінуться з українськими авторами у Молодому Театрі

23 листопада о 19.00 у Києві, в приміщенні Київського академічного Молодого Театру відбудеться літературний вечір.

Гості з Німеччини – письменники Марсель Байєр, Дженні Ерпенбек, Франциска Ґерстенберґ, Юдит Кукарт і Норберт Церінґер – зустрінуться з українськими авторами Андрієм Курковим, Іреною Карпою та Олександром Ірванцем.

Вхід вільний.

Інформація: (044) 496-97-85.У співпраці з Літературним колоквіумом Берліна, Міжнародним фондом «Відродження» та за підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні та МЗС Німеччини.