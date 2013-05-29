Через вітрянку закрилися 29 шкіл на Кіровоградщині (по районах)

Про це УНІАН повідомила заступник начальника головного управління Держсанепідслужби у Кіровоградській області Тамара Ланкмілєр.

За її словами, з початку травня на вітряну віспу в області захворіло близько 450 осіб з них 92% діти. Випадки захворювання за реєстровані на 10 адмінтериторіях. Зокрема, у місті Новоархангельськ -1 школа, в Олександрійському районі -4, у місті Світловодськ - 5, у Кіровограді - 7, у Кіровоградському районі - 1, у місті Знам'янка - 3, у Знам'янському районі - 2, в Олександрівському районі - 1, Маловисківському район - 1, у місті Олександрія - 4 освітні заклади.

По відношенню до шкіл, де хвора дитина за добу до висипки була у школі та мала контакт із учнями, будуть вжиті обмежувальні заходи. Протягом 21 дня від дати останнього захворювання за контактними дітьми проводиться медичний нагляд, посилюються загальні протиепідемічні заходи (вологе прибирання, провітрювання), забороняється допускати в колектив дітей які не були у контакті із хворими та не хворіли на вітряну віспу раніше, проводити масові заходи, особливо у приміщенні.

Ситуація на контролі головного управління Держсанепідслужби у Кіровоградській області.

За словами заступника директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації Алли Олійник, спалахи захворювання не завадять оздоровленню дітей. Планується, що з 3 червня в області запрацює 542 пришкільних табори.