У Черкасах рибалка знайшов контейнер з радіацією (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, контейнер із нанесеним на корпус маркуванням «радіаційна небезпека» виявив сьогодні, 29 травня, об 11.30 рибалка на набережній Черкас в районі вул. Портової.

Чоловік зателефонував до Держслужби з НС у Черкаській області. На місце небезпечної знахідки було терміново направлено відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

За допомогою спеціальних приладів фахівці ДСНС зробили заміри радіаційного фону безпосередньо на контейнері та прилеглій території. У відповідності до отриманих результатів, на контейнері рівень радіації по гамма-випромінюванню перевищується у 2 рази, по бета випромінюванню (менш небезпечне) – у 10 разів.

На місці події працюють оперативні групи Управління ДСНС у Черкаській області, УСБУ та МВС.

Вирішується питання безпечного транспортування контейнера та його утилізації.