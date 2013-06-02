Завтра по всій території України пройдуть дощі
13:55, 02 червня 2013Суспільство
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Завтра, 3 червня, в на півдні та сході України очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих районах град, у західних областях місцями сильні дощі.
Завтра в Україні знову дощитиме
Про це УНІАН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах подекуди пориви вітру і шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°; вдень у західних та північних областях 18-23°, на решті території 22-27°.
У Києві та області йтимуть дощі, вдень місцями гроза, в окремих пунктах град. Температура на Київщині вночі 9-14°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.
Сьогодні, 2 червня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-24°, в районі Ялти 15°, Алушти - 17°; в Дніпрі біля Києва 21°.
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