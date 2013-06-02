Завтра по всій території України пройдуть дощі

Про це УНІАН повідомили в Українському Гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах подекуди пориви вітру і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°; вдень у західних та північних областях 18-23°, на решті території 22-27°.

У Києві та області йтимуть дощі, вдень місцями гроза, в окремих пунктах град. Температура на Київщині вночі 9-14°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Сьогодні, 2 червня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-24°, в районі Ялти 15°, Алушти - 17°; в Дніпрі біля Києва 21°.