Тернопільський завод постачатиме корм рибам у В'єтнамі

Як повідомив УНІАН заступник голови облдержадміністрації Юрій Желіховський, угодою передбачено, що ТзОВ «Вінтехнопак» інвестує до кінця року 3,2 млн грн, «Укрветсанзавод» – 2,2 млн грн.

«Ці кошти підуть на заміну діючих котлів і зміну технології виробництва кісткового борошна. Замість газу котли працюватимуть на твердому паливі, що дасть можливість істотно зменшити собівартість продукції, адже вдасться зекономити до 50% природного газу. Завдяки покращенню якості продукції та її конкурентноздатності заплановано розпочати експорт продукції ветсанзаводу», – розповів Желіховський.

За його даними, власником ТзОВ «Вінтехнопак» є в’єтнамець, відтак продукція заводу переважно експортуватиметься в дану країну, де кісткове борошно планують використовувати для годування риби.

Заступник голова ОДА також повідомив, що частково вже надійшли кошти на погашення заборгованості перед працівниками підприємства, а також перед пенсійним фондом.

«За перший квартал борги уже погашені, невдовзі буде закрито питання по решті заборгованого», – запевнив Желіховський.

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Як повідомляв УНІАН, 14 травня Тернопільським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері було розпочато перевірку додержання законодавства про відходи Тернопільським заводом з виробництва м’ясо-кісткового борошна «Ветсанзавод», який розташований у приміському селі Острів. Перевірка була зумовлена скаргами людей, які живуть на довколишніх територіях, на різкий неприємний запах.

Було з’ясовано, що підприємством понад 5 місяців не здійснювалася утилізація м’яких відходів тваринного походження.

17 травня Тернопільська райрада прийняла звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Тернопільській обласної державної адміністрації з вимогою забезпечити утилізацію накопичених впродовж 5-ти місяців тваринних відходів та прийняти рішення щодо подальшого функціонування Тернопільського філіалу державного підприємства «Укрветсанзавод».

22 травня Тернопільський філіал державного підприємства «Укрветсанзавод» завдяки відновленню газо- та електропостачання, яке було припинено через борги, розпочав утилізацію 3 тис. т відходів, які накопичились на підприємстві з початку року через брак фінансування.