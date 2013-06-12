«Укрзалізниця» повідомляє про наявність квитків з Харкова в Крим до червневих свят

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі “Укрзалізниці”, коментуючи скарги громадян на особистій сторінці в мережі “Фейсбук” прем'єр-міністра України Миколи Азарова про відсутність квитків.

Зокрема, на 21 червня залишаються вільні місця на швидкісний електропоїзд категорії “Інтерсіті+” №175 Харків - Сімферополь і на поїзд №56 Суми - Сімферополь (через Харків).

“З Харкова, крім традиційних поїздів, щодня курсує новий двоповерховий сучасний поїзд виробництва Skoda із загальною кількістю 607 посадочних місць, тому дістатися з Харкова до АР Крим тепер не проблема навіть в пікові періоди перевезень”, - коментують ситуацію у прес-центрі.

Так само у продажу залишаються квитки на електропоїзд категорії “Інтерсіті+” №177 Донецьк - Сімферополь і №152 Дніпропетровськ - Сімферополь.

Крім того, у прес-центрі уточнюють, що у вільному продажу залишається достатньо квитків на 22 червня з Харкова, Донецька і Дніпропетровська у напрямку Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН, “Укрзалізниця” вже заявляла про наявність у продажу квитків на Крим напередодні святкування Дня Конституції України.

Зокрема, станом на 10 год. 30 хв. 12 червня у продажу залишалися вільні місця на 27 червня 2013 року на поїзди № 146 Київ – Сімферополь, № 282 Київ – Сімферополь, 298 Київ – Севастополь, 205 Київ - Феодосія.

Крім того, у пасажирів є можливість доїхати швидкісним поїздом № 80 Київ - Дніпропетровськ до Дніпропетровська і пересісти на денний швидкісний електропоїзд категорії “Інтерсіті+” Дніпропетровськ - Сімферополь.