Директора "Житлоінвестбуд-УКБ" підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки при відновленні двох будинків.

Директора "Житлоінвестбуд-УКБ" підозрюють у службовій недбалості, результатом чого стало завдання збитків на суму близько 800 тис грн під час відновлення двох житлових будинків по вул. Межовій у Києві. Про це повідомила столична прокуратура.

"Підозрюваний при проведенні робіт з відновлення житлових будинків по вул. Межовій не проконтролював відповідність використаних підрядником матеріалів вимогам державних стандартів та іншим нормативним документам. Сума збитків становить близько 800 тис. грн. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України", - зазначають у прокураті.

Як повідомляється, наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на дві місяці. Також, за клопотанням прокурорів, суд відсторонив чиновника від посади директора КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Відповідно до інформації на офіційному сайті КП, наразі директором директором "Житлоінвестбуд-УКБ" є Олександр Акімов.

Зловживання у столиці - деталі

Найгічніша цього літа історія з закупівлями киїськими посадовцями барабанів, овочерізок для укриттів на великі суми. Зокрема, в червні стало відомо, що Управління освіти Дніпровського району Києва замовило за бюджетні кошти для укриттів барабани на майже 900 тисяч грн. Також з'явилася інформація про закупівлю для укриттів у цьому ж столичному районі електричних сковорідок за 1,2 мільйона гривень та електричної овочерізки за 130 тисяч гривень. У липні для укриттів у Києві закупили портативні рації на мільйон гривень.

18 серпня у Києві повідомили про підозру в розтраті коштів начальниці відділу Управління освіти Дніпровської районної держадміністрації, яка закупила овочерізки за завищеною вартістю.

Пізніше ЗМІ інформували, що у Києві очільник підприємства "Міський магазин", яке повинне укладати договори з підприємцями на торгівлю у відведених міськвладою місцях, отримав підозру в хабарництві.

За інформацією правоохоронців, чоловік брав гроші у людей за кращі торговельні місця, чим приніс збитків Україні на майже 600 тис грн.

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