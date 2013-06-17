У США порушили справу проти економіста з Києва і його 7 спільників

У федеральному суді штату Нью-Джерсі в місті Ньюарк порушена справа про злочинну змову з метою шахрайства, відмивання грошей та викрадення особистих даних, за якою проходять восьмеро людей на чолі з 33-річним київським економістом Олексієм Шарапкою, добре знайомим американському правосуддю.

Серед обвинувачених - 38-річний киянин Леонід Яновицький, якого прокуратура називає правою рукою Шарапки, 49-річний бруклінець Олег Підтергеря, 46-річний Річард Гандерсен і 31-річний Ілля Остапюк, 40-річний Роберт Дубак і 37-річний Ламар Тейлор з Массачусетса і 41-річний Андрій Ярмолицький з Атланти.

Підтергерю, Остапюка і Дубака заарештували в середу вранці за місцем проживання, а Ярмолицького у вівторок, коли він прилетів з-за кордону до Нью-Йорка. Тейлор і Гандерсен оголошені в розшук.

Як заявив суду співробітник Секретної служби США Джеремайя Репперт, який очолює слідчу бригаду, йдеться про злочинну схему, в рамках якої міжнародна злочинна група незаконно вторгалася в комп'ютери низки американських урядових відомств, в тому числі Пентагону, фінансових установ, включно з банками та брокерськими конторами, а також в комп'ютери компаній, які оформляють зарплатні відомості.

Отримавши доступ до банківських рахунків клієнтів цих установ і компаній, обвинувачені нібито переводили з них гроші на рахунки та дебетові карти.

За словами пана Репперта, потім спільники Шарапки у США знімали викрадені гроші через банкомати або розплачувалися цими картами за покупки.

З судових документів можна зрозуміти, що обвинувачені викрадали гроші лише у приватних компаній та їхніх клієнтів, але не в урядових відомств США. Винятком, якщо вірити владі, стало федеральне податкове відомство.

Шарапка і його спільники в США нібито подавали в нього фальшиві податкові декларації від імені потерпілих і просили, щоб їм повернули переплачені податки. Прохання часто задовольняли.

Отримані від податківців гроші надходили на підконтрольні змовникам банківські рахунки і знімалися через ті ж банкомати. Більшу частину коштів рядові учасники змови переводили керівникам в Україну через такі компанії, як Western Union і MoneyGram.

Наприклад, у судових документах сказано, що 5 травня 2012 року Підтергеря нібито переказав Шарапці через MoneyGram до Києва 740 доларів з магазину Duane Reade в Брукліні.

26 червня 2012 Дубак нібито переказав Шарапці до Києва через MoneyGram 2 тисячі доларів з цілодобового магазину в Массачусетсі.

Через день після оприлюднення інформації про цю кримінальну справу прокуратура випустила розширений варіант обвинувального висновку, де уточнила, що обвинувачені якимось чином дізнавалися імена користувачів і їхні паролі і в такий спосіб отримували доступ до їхніх рахунків.

Платіжна компанія Automatic Data Processing (ADP), понад 130 клієнтів якої постраждали від шахраїв, привітала це уточнення прокуратури.

"Комп'ютерні мережі ADP жодного разу не були зламані цими кіберзлочинцями, - йдеться в заяві компанії. - На жаль, злочинці зуміли використати замість цього хитромудрі виверти, щоб обманом вивідати у декількох клієнтів ADP інформацію про їхні рахунки".

З іншого боку, з судових документів напрошується висновок, що обвинувачені таки отримали принаймні частину особистих даних від деяких хакерів. Прокуратура багатозначно зауважує, що розслідування ще триває.

Згідно з інформацією слідства, Шарапка і його спільники нібито намагалися викрасти у потерпілих компаній та їхніх клієнтів понад 15 млн доларів. Обвинувальні документи рясніють прикладами невдалих спроб фігурантів поживитися чужими грошима, тому найімовірніше вони отримали значно менше.

Але в будь-якому випадку скоріше за все йдеться про чималі гроші. За словами прокурорів, серед іншого змовники переводили свої бариші через два спеціально відкритих для цієї мети банківських рахунки. Остапюк та інший змовник, який до суду не притягнутий і зашифрований у документах як "В.К.", нібито відкрили їх на ім'я компаній "Мірко" і "Кумир" і для маскування перераховували на них гроші сумами менше 10 тисяч доларів (банки зобов'язані повідомляти владі про всі транзакції, починаючи з 10 тисяч доларів).

З червня 2012 по березень 2013 змовники нібито перевели на рахунок "Мірко" в цілому 450 тисяч доларів. Звідти бариші перераховувалися в інші місця, насамперед Шарапці до Києва, пише прокуратура.

Вперше Шарапку заарештували 17 травня 2004 року в Атланті, де він навчався на докторській програмі університету штату Джорджія і працював над докторською дисертацією з економіки. Його затримали після того, як влада заарештувала людину, яка за гроші забирала для нього з поштової скриньки посилки.

Шарапку звинуватили в отриманні поштою товарів, придбаних на крадені або підроблені кредитні карти, і пересиланні їх за кордон, зокрема, до Росії. Він зізнався, що отримував в нагороду 20% від вартості товару.

Після того, як Шарапка пообіцяв співпрацювати зі слідством, його випустили під заставу і встановили датчик, який сигналізує про його місце перебування. Але він перерізав ремінець датчика і зник. Шарапка перебрався до Бостона, де зайнявся тим самим бізнесом.

Як і в Атланті, Шарапка швидко виявив готовність співпрацювати зі слідством і його кілька разів допитали, але він не справив враження на прокуратуру, і вона відмовилася клопотати про поблажливість до нього.

Більше того, коли Шарапка визнав себе винним і попросив суд засудити його до 28 місяців в'язниці і не стягувати з нього штрафу, прокуратура зажадала, щоби його засудили до 234 місяця, тобто на майже 20 років, і наказали виплатити компенсацію у 446 865 доларів.

Після спеціальних триденних слухань бостонська суддя Петті Саріс засудила Шарапку до 121 місяця позбавлення волі. Він звільнився у лютому минулого року, і в березні його депортували в Україну, де живуть його батьки та сестра Катерина.

"Я сподіваюся, що цей страшний сон скоро скінчиться, і Олексій повернеться до людей, які, дійсно, його люблять, і які ніколи не будуть думати про нього як про злочинця, - писала Катерина судді напередодні вироку. - Повірте мені, він не злочинець і ніколи ним не буде! "

Якщо вірити прокуратурі, схема, в організації якої звинувачують Шарапку і його спільників і за яку їм теоретично загрожує 20 років в'язниці, діяла вже в березні минулого року.

BBC Україна