ЄС занепокоєний протекціоністськими заходами України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні Марія Юрікова на засіданні круглого столу на тему: “Асоціація з ЄС: як Україна виконує умови для підписання угоди”.

“Викликають занепокоєння протекціоністські заходи, в тому числі це стосується проектів з альтернативної енергетики, наприклад”, - сказала Юрікова.

“Стосовно цих протекціоністських заходів нам здається, що таким чином Україна демонструє нездатність виконати свої власні зобов’язання, які вона взяла раніше”, - додала Юрікова.

Своєю чергою директор Департаменту Європейського Союзу МЗС України Всеволод Ченцов підкреслив, що будь-яка країна з великою економікою, яка є учасником глобальних процесів, вдається до тих чи інших заходів захисту свого ринку.

Він зазначив, що не завжди такі підходи сприймаються партнерами, але між Україною і Європейським Союзом відбувається активний діалог, як на високому рівні, так і на рівні експертів.

“Ми сподіваємось, що свій позитивний внесок у розв’язання цих питань внесе також засідання Ради з питань співробітництва Україна-ЄС, яке відбудеться в Люксембурзі 24 червня”, - сказав Ченцов.