Нацбанк дозволить ЄБРР кредитування в гривні

Про це йдеться в постанові НБУ №172 від 17 травня, яке набуде чинності з моменту офіційної публікації документа.

«ЄБРР має право використовувати власні кореспондентські рахунки в гривні для проведення операцій в гривнях між ЄБРР і резидентами в рамках статутної діяльності ЄБРР в Україні», - говориться в постанові.

У документі, зокрема, дозволяється вести гривневі операції за кредитними договорами, позиковими договорами; операції з одержання ЄБРР міжбанківського кредиту від уповноваженого банку і його погашення, включаючи відсотки і неустойки; операції за міжнародними договорами України; операції, пов'язані з іноземним інвестуванням в Україну в рамках діяльності ЄБРР на підставі рішень Ради директорів ЄБРР.

Крім того, ЄБРР дозволено здійснювати в гривні операції поручительства та інші операції, що не суперечать законодавству України; у разі потреби одержувати міжбанківський кредит у гривнях з метою підтримки поточної ліквідності, а також розміщувати гривневі депозити в уповноваженому банку на встановлений відповідним договором термін.

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Як повідомляв УНІАН, у посланні Президента України до Верховної Ради України, розміщеному на сайті глави держави 6 червня, наголошується, що забезпечені НБУ заходи з внесення до нормативно-правової бази змін, що регламентують порядок проведення ЄБРР операцій в гривні на території України, дозволяють ЄБРР здійснювати спектр операцій у рамках його діяльності. Проте цей механізм все ще чекає практичного впровадження, хоча відносно дешеві кошти ЄБРР можна було б спрямувати, перш за все, на потреби муніципальних підприємств, малого і середнього бізнесу, а також реалізацію низки важливих інфраструктурних проектів.

Тоді ж, 6 червня, глава представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Акюнер повідомляв, що на початку червня Національний банк України провів нараду з учасниками українського банківського ринку, темою якої стало збільшення кредитування економіки в національній валюті.