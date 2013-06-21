Асоціація з ЄС вимагатиме від України особливого режиму імпорту авто

Метою такого розслідування є довести згубний вплив імпорту на розвиток внутрішнього ринку. Про це сказано у проекті Угоди, робочий варіант якої оприлюднено на сайті Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

«Україна може використовувати захисні заходи у формі високої ставки ввізного мита на легкові автомобілі європейського виробництва, у разі, якщо буде доведено факт істотної шкоди місцевій автомобільній промисловості від відсутності такого мита, або факт загрозливого зростання імпорту за низької ставки мита, або її відсутності», - зазначається у проекті Угоди.

При цьому доведенням мають стати результати розслідування, проведеного наперед, за узгодженням з ЄС і на умовах повної прозорості.

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«Під час розслідування мають бути враховані всі чинники, окрім пільгового імпорту, які можуть бути загрозою для національної промисловості. А використовувана у розслідуванні статистика має бути достовірною, адекватною і відповідати вимогам періодичності», - наголошується в проекті Угоди.

Разом з тим, право проводити розслідування і вводити захисні заходи стосовно імпорту автомобілів надається Україні тільки на другому році з моменту підписання Угоди, діяти воно буде протягом не більш як 15 років.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. див. Спецмита були введені терміном на 3 роки.

Водночас заступник міністра закордонних справ України Віктор Майко у червні заявив, що Україна готова піти на обговорення і перегляд спецмит на імпорт автомобілів, якщо це буде однією з умов підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом.