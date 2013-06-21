Газпром побудує завод з виробництва зрідженого газу на Фінській затоці

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації компанії, сьогодні в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму глава «Газпрому» Олексій Міллер і губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підписали Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю при реалізації проекту будівництва заводу з виробництва зрідженого газу. Уряд Ленінградської області, зокрема, забезпечить проведення необхідних узгоджень з уповноваженими органами влади і місцевого самоврядування, надання відповідних дозволів, реєстрацію прав власності «Газпрому» на побудовані об'єкти і придбані земельні ділянки.

«Газпром» ухвалив рішення про запуск принципово нового, амбітного проекту - будівництва заводу зі зрідження природного газу в Ленінградській області. Йдеться саме про той проект, який нещодавно був нами анонсований. Потужність цього заводу становитиме до 10 млн. тонн на рік. Сьогодні ми приступили до розробки обгрунтування інвестицій в проект, а також вибору конкретного майданчика під будівництво», - сказав Міллер.

Міллер зазначив, що останніми роками ринок зрідженого природного газу демонструє стійке зростання.

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«Попит на ЗПГ диктує необхідність будівництва нових потужностей з його виробництва, і, безумовно, «Газпром», як глобальна енергетична компанія, що посідає провідне місце у сфері видобутку, транспортування і реалізації природного газу, має йти в авангарді новітніх тенденцій і сприяти розширенню ринків збуту російських енергоносіїв», - сказав він.

Міллер відзначив, що проект нового ЗПГ-заводу націлений, перш за все, на європейські ринки. Як цільовий ринок для проекту виступають також країни Латинської Америки, що демонструють зацікавленість у збільшенні і диверсифікації поставок ЗПГ.

Він зазначив, що при реалізації проекту з будівництва заводу ЗПГ у Ленінградській області «Газпром» готовий розглянути можливість участі в проекті інших компаній.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Президент РФ Володимир Путін повідомив, що Російська Федерація має намір збільшити виробництво зрідженого природного газу і поетапно лібералізувати його експорт.

За словами В.Путіна, частка Росії у світових поставках зрідженого природного газу становить на сьогодні лише 3,6%.

«Газпром» має намір у 2018 році вести в експлуатацію першу лінію заводу з виробництва ЗПГ у Владивостоку.