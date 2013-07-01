В Києві 6-7 липня відбудеться ІV Всеукраїнська виставка мисливських собак

6-7 липня відбудеться ІV Всеукраїнська виставка мисливських собак-7 липня відбудеться ІV Всеукраїнська виставка мисливських собак, яку проводить Федерація мисливського собаківництва України на чолі з Анатолієм Голубченко. Захід проводиться раз на три роки і цього разу співпав із 10-річчям Федерації. Оцінюватимете чотирилапих мисливців авторитетне міжнародне суддівство із Європи, України та Росії. В програмі виставки: урочистий парад-відкриття, проведення експертизи собак на рингах, екстер’єрної та комплексної оцінки за участі провідних експертів, проведення конкурсу «Кращий собака породи», визначення переможців, нагородження чемпіонів, а також розважальні заходи. Вхід для відвідувачів – безкоштовний.

Національний комплекс «Експоцентр України», Велике конкурне поле (біля павільйону №12), м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 1.

Акредитація за тел.: 044 496 41 19, 063 607 21 02.