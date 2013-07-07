На Дніпропетровщині перекинулась Mazda: травмувалися п’ятеро дітей
11:27, 07 липня 2013Суспільство
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На Дніпропетровщині перекинувся легковик: постраждало п’ятеро дітей.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, поблизу с. Сорочино Петриківського району водій легкового автомобіля «Mazda» не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
У ДТП постраждало 6 осіб (з них 5 дітей 2002-2005 р.н.), яких з травмами середнього та легкого ступенів важкості госпіталізовано.
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