Укроборонпром змістив гендиректора на одному з великих держпідприємств

Державний концерн "Укроборонпром" звільнив Геннадія Зайкова з посади генерального директора державного підприємства “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”-“Машпроект” і призначив тимчасово виконувачем обов'язків генерального директора Олексадра Похилка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, Похилко раніше обіймав посаду заступника генерального директора з фінансів та економіки.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» утворено з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації й утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.