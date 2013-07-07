На акцію у Врадіївці зійшлося менше 20 людей - більшість приїжджі (фото)

Як повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Миколаївській області, сьогодні в смт. Врадіївка проведено акцію, у якій взяли участь майже 20 громадян, переважна більшість яких «мешканці сусідніх регіонів».

Учасники підішли до вхідних дверей райвідділу міліції та вручили виконуючому обв’язки начальника райвідділу листа-вимогу. Після цього вони пішли у напрямку міста Первомайськ.

Охорону громадського порядку забезпечували два співробітники міліції. Порушень громадського порядку не зафіксовано.

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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби партії «УДАР Віталія Кличка», сьогодні мешканці Врадіївки вирушили пішою ходою до Києва, де мають намір вимагати звільнення Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України.

Раніше координатор громадянського руху "Спільна справа" Олександр Данилюк у Facebook написав, що сьогодні з Врадіївки до Києва пішки вирушить частина протестувальників «з вимогами звільнення міністра МВС Захарченка та переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції».

За даними Данилюка, учасники акції протесту планують 18 липня у Києві на Майдані Незалежності розпочати без строку акцію протесту.

Довідка УНІАН. 29-річну жительку Врадіївки 27 червня знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Постраждалу госпіталізували до реанімації.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).

28 червня за підозрою у здійсненні згвалтування, розбійного нападу і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябиненко.

1 та 2 липня у Врадіївці відбулись масові акції громадян, які вимагали затримати капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла жінка.

Увечері 2 липня прокуратура Миколаївської області затримала Дрижака. 3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 серпня.

За приховування обставин події затримано вже звільненого за наказом міністра начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі.

5 липня суд ухвалив рішення заарештувати на 60 діб заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого в рамках розслідування справи про "врадіївських насильників" за підозрою у приховуванні матеріалів.

Стосовно затриманого було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями).