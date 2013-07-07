У Коростені через купальське вогнище перестрибнули не всі
19:15, 07 липня 2013Суспільство
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У Коростені Житомирської області 17-річна дівчина не перестрибнула через купальське вогнище і отримала опіки.
Перестрибнути через багаття не змогла 17-річна дівчина
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в Житомирській області, на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що в лікарню з опіками полум'ям медики доставили 17 річну дівчину.
Як з'ясувалося, вона разом зі своїми друзями відпочивала на природі біля озера. Там розпалили багаття, через який перестрибували діти і дорослі. Дівчина під час стрибка через вогонь зіткнулася з хлопцем, який також в цей момент стрибав. В результаті, потерпіла впала у вогонь.
Медики діагностували у пацієнтки термічні опіки нижніх кінцівок і передпліччя.
Зараз дівчина перебуває в хірургічному відділенні дільничної лікарні станції Коростень. Стан потерпілої задовільний.
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