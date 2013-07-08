У Чернівецькій області 100 жителів села перекрили дорогу, вимагаючи ремонту

Сьогодні близько 9 години ранку близько сотні жителів Заставнівського району Чернівецької області в районі села Задубрівка перекрили автомобільну дорогу, яка перебуває в аварійному стані, вимагаючи її ремонту.

Як передає кореспондент УНІАН, на трасі по обидва боки накопичилося до 40 автомобілів та автобусів. Дорога є не центральною і пролягає до райцентру Заставна лише селами Кіцманського і Заставнівського районів.

На місце перекриття дороги з’їжджаються опозиційні депутати обласної та Заставнівської райради.

Але люди заявляли, що не перестануть перекривати трасу, поки з ними не зустрінеться керівництво облавтдору та області.

Ппісля 11 години до протестувальників приїхав начальник служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Ігор Гах. Наразі чиновник спілкується з мешканцями села.