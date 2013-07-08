ВООЗ скликає надзвичайний комітет через новий вірус MERS

Про це оголосив високопоставлений представник Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє ZN.UA з посиланням на газету The Los Angeles Times.

Оголошення ВООЗ пролунало на тлі занепокоєння вчених і медиків 79 випадками захворювання і 42 смертями, викликаними близькосхідним респіраторним синдромом (MERS). Дослідники вважають, що MERS передався людині від тварин, але доказів поки немає. Вони також поки не розуміють, як саме поширюється захворювання, як воно інфікує жертв і чи може людина бути носієм вірусу, при цьому не хворіючи.

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Тим часом доктор Кейджі Фукуда, помічник генерального директора з питань гарантування безпеки здоров'я і навколишнього середовища назвав цей крок превентивним заходом.

"Зараз нічого страшного не відбувається, - запевнив він. - Але саме час... зробити все, що в наших силах, щоб підготуватися".