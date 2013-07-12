На Тернопіллі вдвічі побільшало мільйонерів

Як повідомили кореспонденту УНІАН 10 липня в інформаційно-комунікаційному відділі Головного управління Міндоходів у Тернопільській області, загалом декларації про доходи в сумі понад 1 млн грн подав 21 громадянин, що на 10 більше ніж попереднього року.

Основними джерелами доходів мільйонерів є інвестиційний прибуток (8 громадян), заробітна плата (4 громадянина), іноземні доходи (4 громадянина), успадковане, подароване майно (4 громадянина), здавання в найм житлових будинків (1 громадянин). За результатами декларування мільйонери мають сплатити 5,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Одним жителем області задекларовано дохід від продажу інвестиційного активу в розмірі 3,5 млрд грн. Із оподатковуваного доходу цього платника податковими агентами утримано 12,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Крім цього, за наслідками декларування, самим громадянином нараховано до сплати ще 1 млн грн податку.

Загалом у 2013 році мешканці Тернопілля подали до територіальних органів Міндоходів області 13 тис. 34 декларації про доходи за 2012 рік, в тому числі 5 тис. 339 декларацій – з метою реалізації права на податкову знижку.

Громадянами, які зобов’язані задекларувати отримані доходи, було подано 7 тис. 695 декларацій. Ними задекларовано 559 млн грн доходів, що на 129 млн. грн. більше, порівняно з попереднім роком.

За підсумками декларування доходів за 2012 рік платниками нараховані податкові зобов’язання в сумі 16,3 млн грн, що на 7,7 млн грн більше, ніж у попередньому році.