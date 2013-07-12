Депутат пропонує розрахуватися з інвалідами векселями

Про це йдеться в законопроекті №2332а, зареєстрованому у Верховній Раді 18 червня і опублікованому на сайті парламенту.

«Фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, зокрема в рахунок виплат за цінними паперами, виданими інвалідам на придбання технічних засобів, квартир, путівок на оздоровлення. У свою чергу орган, що здійснює політику у сфері соціального захисту інвалідів, оформляє замовлення Міністерству фінансів як емітенту казначейських зобов'язань на випуск боргових цінних паперів на купівлю технічних засобів, квартир і соціальних послуг для інвалідів», - сказано в законопроекті.

При цьому необхідність ухвалення такого законопроекту пояснюється тим, що близько 70% всіх бюджетних виплат інвалідам залишаються нездійсненими.

Як повідомляв УНІАН, у липні Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", що дозволяє реструктуризувати бюджетну заборгованість, зокрема з податку на додану вартість, фінансовими векселями.

Згідно з документом, строк обігу векселів - до 5 років, дохідність - 5% річних. Використання векселів, як передбачається, буде добровільним.