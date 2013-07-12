У Чернігові мітингували проти подорожчання тролейбусу

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію протесту в сквері імені Попудренка навпроти міської ради вийшли близько 100 чернігівців. Учасники мітингу тримали плакати з написами "Годі наживатися за наш кошт", "Який транспорт – такі й ціни", "Спочатку якість – потім підвищення цін" тощо.

Організатори заходу зазначили, що його учасниками є активісти кількох громадських організацій та місцевих осередків політичних партій. Водночас, вони назвали свою акцію не політичною, а виявом громадянської позиції.

Депутат міської ради Віталій Федотов у своєму виступі сказав, що підвищення вартості громадського транспорту – це складна проблема, яка потребує комплексного рішення. Разом з тим, він зауважив, що, можливо, є необхідність підвищення цін у тролейбусах, оскільки ситуація у Чернігівському тролейбусному управлінні не найкраща. Як депутат, який вивчав це питання, він повідомив, що для підготовки регуляторного акту бралися до уваги розрахунки по одному автобусному маршруту і по тролейбусному управлінню, а це, відповідно, не створює повної картини ситуації.

Учасники мітингу висловили вимоги до виконкому Чернігівської міськради створити конкурентне середовище в галузі пасажирських перевезень, забезпечити прозорість проведення конкурсів на маршрути і формування тарифів, надати можливість громадськості впливати на прийняття рішень.

Також було озвучено, що 19 депутатів міської ради звернулися до міського голови з вимогою провести у місті громадські слухання з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, Чернігівський міський голова Олександр Соколов в інтерв'ю журналістам повідомив, що влітку суттєвого подорожчання проїзду у міському громадському транспорті не відбудеться. Щоправда, він не виключив цього літа подорожчання вартості проїзду в тролейбусах до 1,5 грн та перегляду вартості проїзду в автобусах на окремих маршрутах до 2 грн.

Як пояснив міський голова, остаточно це питання буде розглядатися у грудні після затвердження нової транспортної мережі міста. Тоді оновлені маршрути виставлять на конкурс і від перевізників вимагатимуть вищої якості обслуговування пасажирів, а відтак буде зрозумілим і зростання вартості проїзду.

На сьогодні у Чернігові діють 9 тролейбусних і 44 автобусні маршрути, на яких щоденно працюють, відповідно, близько 70 тролейбусів і 360 автобусів середньої та малої місткості.