У Севастополі притягнули до відповідальності 22 працівники міліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, перевірки проводились на рахунок додержання вимог законодавства про адміністративні правопорушення при застосуванні органами внутрішніх справ адміністративного затримання та доставляння осіб.

Прокурорськими перевірками виявлено випадки незаконного затримання громадян, зокрема, за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях та за деякі інші правопорушення, в разі вчинення яких затримання згідно зі ст. 262 КУпАП застосовуватися не може.

Крім того, мали місце факти адміністративного затримання громадян без складання відповідних протоколів про адміністративне затримання. В інших випадках протоколи складалися з порушеннями вимог законодавства, без зазначення часу затримання та звільнення осіб. Працівниками міліції також допускалися випадки особистого огляду громадян протилежної статі та інші порушення порядку особистого огляду та вилучення речей.

З приводу цих та інших порушень прокурорами районів міста керівникам районних відділів міліції внесено 4 подання про усунення порушень законодавства, причин та умов, що їм сприяли.

Документи прокурорського реагування розглянуто, вжито заходів до усунення причин та умов, що сприяли порушенням, догану або зауваження отримали 22 працівника міліції.