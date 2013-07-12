На Одещині частина вулиці провалилася у катакомби (фото)
16:45, 12 липня 2013Суспільство
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У селі Усатове Біляївського району Одеської області 11 липня частина вулиці провалилася у катакомби.
В Одеської області дорога пішла під землю / Фото : profinews.com.ua
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ і роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Одеській області, о 17.25 до служби «101» міста Біляївка надійшло повідомлення про частковий обвал у катакомби асфальтового покриття вулиці Шахтної в селі Усатове. Діаметр провалу - близько 12 м, глибина - 4 м.
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Загиблих і постраждалих немає.
У результаті обвалення пошкоджена стійка труби газопостачання низького тиску (витоку газу не було) і ділянка мережі водопостачання. Водопостачання відновлене.
Рух вулицею перекрито.
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