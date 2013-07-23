У Росії приховують факти африканської чуми

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це у Москві сказав віце-прем'єр-міністр РФ Аркадій Дворкович на нараді у голови уряду Дмитра Медведєва.

«У Мінсільгоспі діє постійна комісія, яка опікується цим питанням. Проте практика роботи цього року засвідчила, що дії регіональних властей, місцевих властей є неефективними і недостатньо скоординованими. У господарств спільно з керівниками місцевих органів самоврядування, а часто і з окремими посадовими особами регіонів, є стимули приховувати на початковому етапі факти виникнення вогнищ захворювань», - сказав Дворкович.

За його словами, це робиться для того, щоб продати продукцію і відстрочити той момент, коли потрібно буде знищити поголів'я свиней.

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Він підкреслив, що це призводить до тяжких наслідків, фактично - до розповсюдження цих захворювань на великі ареали ураження, і надалі до значно складніших дій з ліквідації наслідків таких захворювань.

Дворкович відзначив, що РФ передбачена кримінальна відповідальність за такі дії, але на практиці вона фактично не застосовується.

«Вони (керівники господарств – УНІАН) просто не притягуються до відповідальності за відповідні дії», - сказав він.

Дворкович запропонував у період карантинів вводити централізоване управління відповідними діями.

«З федерального рівня організовувати роботу із забезпечення дії карантину і ліквідації наслідків. Фактично не давати можливості регіонам робити відстрочення у введенні карантинних заходів, застосовувати заходи прямої дії з федерального рівня у початковий момент», - сказав він.

Окрім цього, Дворкович зазначив, що необхідно привести місця знищення біологічних відходів у відповідність з вимогами ветеринарного законодавства і екологічної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з початку року зафіксовано 52 вогнища африканської чуми свиней (АЧС).

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В Україні у липні 2012 року випадок виникнення АЧС було зафіксовано на території Запорізької області. Уряд виділив Запорізькій облдержадміністрації 483 тис. грн на компенсацію збитків за вилучених у населення свиней для ліквідації спалаху захворювання.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Тварини з підозрілим захворюванням знищуються. Для людини АЧС безпечна.