ЗМІ: Правекс-банк виставили на продаж

"Коммерсант-Украина" повідомляє, що для продажу Правекс-банку його власник - італійська група Intesa Sanpaolo - залучив інвестиційного консультанта. Ним став італійський підрозділ французької групи BNP Paribas (група володіє УкрСиббанком).

Джерела стверджують, що Дельта Банк, Альфа-банк і Фінбанк вже провели аудит активу, але взяли паузу до осені. Експерти оцінюють Правекс-банк в $ 120-200 млн, відзначаючи, що італійці можуть і передумати продавати установу.

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Потенційні покупці відмовилися коментувати можливу угоду і запропоновану за банк ціну. На запитання, чому Intesa Sanpaolo вирішила залишити Україну, представник групи заявив: "Наша політика - не коментувати чутки на ринку і спекуляції". Утрималися від обговорення і в українському офісі BNP Paribas.

Це не перша спроба продажу банку. Кілька джерел повідомляли виданню, що на початку 2009 року Intesa Sanpaolo зверталася до Леоніда Черновецького з пропозицією викупити банк назад за ціною одного капіталу, однак той відмовився.