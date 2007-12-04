До Угорщини намагалися незаконно вивезти 9-річного хлопчика

У пункті пропуску “Тиса” на кордоні з Угорщиною прикордонники Чопського загону попередили спробу незаконного вивезення за кордон хлопчика.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Під час перевірки документів пасажирки автомобіля “БМВ” у прикордонників виникли сумніви щодо законності видачі документів на її 9-річного сина, оскільки вони були отримані не за місцем проживання матері, а у Чернівцях.

Жінка намагалася перевезти дитину через кордон на підставі нотаріально засвідченої заяви від батька. Однак під час співбесіди з’ясувалося, що документ, виданий нотаріусом Чернівецького нотаріального округу, – підробка. Батько, який вже тривалий час проживає у Португалії, не підписував жодних документів, натомість жінка придбала дозвіл за 150 євро.

Порушниця пояснила, що через матеріальну скруту вони із сином намагалися виїхати до Італії. Прикордонники не пропустили дитину через кордон, а підроблене доручення вилучили.

За повідомленням Держприкордонслужби, за 11 місяців цього року правоохоронці зафіксували 14 спроб вивезення дітей за кордон за підробленими документами і виявили 16 несправжніх доручень. Через кордон не пропустили понад 10 тис. осіб, які намагалися вивезти дітей з України, не маючи доручення одного з батьків.