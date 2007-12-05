Компанія Ахметова отримала нове ім`я

Рішенням Наглядової ради компанії «Метінвест Холдинг» Leman Commodities S.A. перейменована в Metinvest International S.A. Про це повідомляється в прес-релізі «Метінвест Холдингу», переданому агентству УНІАН.

Як наголошується в повідомленні, тим самим «Метінвест» завершив процес ребрендинга каналів збуту Служби продажів Дивізіону сталі і прокату - Metinvest International S.A. відповідатиме за реалізацію продукції за межами України і країн СНД.

Згідно з прес-релізом, юридична реєстрація нового імені компанії вже завершена, усі ключові клієнти були наперед поінформовані. Услід за перейменуванням самої компанії будуть змінені назви представництв і офісів в 15 країнах світу, цей процес планується завершити протягом декількох найближчих місяців.

«Перейменування компанії Leman Commodities S.A. у Metinvest International S.A. з одного боку не спричинить за собою жодних істотних змін. Це швейцарська компанія з 10-річною історією, яка зареєстрована в Женеві, і в своїй господарській діяльності повністю керується швейцарськими законами. З іншого боку, включення компанії до складу однієї з найбільших гірничо-металургійних груп СНД означає для наших клієнтів надійніший доступ до якісної продукції і тісніший контакт безпосередньо з виробниками», - наводить прес-служба «Метінвеста» слова директора з продажу Дивізіону сталі і прокату «Метінвест Холдингу» і CEO Metinvest International S.A. Андрія ПАРХОМЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Метінвест Холдинг» повідомив про плани перейменувати найбільшого металлотрайдера на внутрішньоукраїнському ринку ТОВ «СМ «Леман-Україна» в «Метінвест-СМЦ».

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» є регіональним лідером в ГМК, підприємства Групи проводять понад 5 млн. тонн коксу і більше 17,5 млн. тонн залізорудної сировини, не тільки повністю забезпечуючи власні потреби, але і будучи ключовим постачальником для сталеплавильних компаній України і країн Європи.

ТОВ «Метінвест Холдинг» - управляюча компанія Групи «Метінвест. Власниками ООО «Метінвест Холдинг» є голландська компанія Metinvest B.V. (51,15%) і ЗАТ СКМ (48,85%). 100% Metinvest B.V належить SCM (Cyprus), 90% - ЗАТ «СКМ» належить Рінату АХМЕТОВУ.

За 12 місяців 2006 р. підприємствами «Метінвест Холдингу» було перераховано у вигляді податків і інших відрахувань 3,157 млрд. грн.