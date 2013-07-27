Два офіцера міліції кришували наркоторговця

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. прокурора Дніпропетровської області Олег Пахніц.

За його словами, їх затримали «на гарячому» - під час отримання хабара від наркоторговця.

Пахніц розповів, що за офіцерами міліції, у званні капітана та старшого лейтенанта, було встановлено стеження з боку правоохоронців з початку липня після того, як до служби внутрішньої безпеки МВС у Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина про покривання за хабарі наркоторговця.

Прокурор уточнив, що встановлено, що за два останніх місяці міліціонери отримували щотижня від наркоторговця в середньому по 1 тис. грн. Загальна сума хабара за цей період становить 10 тис. грн. Водночас наразі слідство встановлює загальний період, впродовж якого міліціонери покривали торговця наркотиками, і суму отриманих коштів від нього.

Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Відносно них відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем працівником правоохоронних органів), яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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Присутній на брифінгу начальник МВС у Дніпропетровській області Віктор Бабенко повідомив журналістам, що з початку цього року за різного роду правопорушення з органів міліції звільнено 53 співробітника.

“І в цьому випадку із затриманими міліціонерами ніхто нікого покривати не буде”, - заявив Бабенко.

Разом з тим учасники брифінгу відмовились назвати місце роботи затриманих міліціонерів, зазначивши, що це є місто Дніпропетровщини без районного поділу.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про місто Марганець.