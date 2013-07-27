Два офіцера міліції кришували наркоторговця
У Дніпропетровській області під час одержання хабара затримано в.о. начальника сектора карного розшуку та його заступника одного із міських відділів внутрішніх справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. прокурора Дніпропетровської області Олег Пахніц.
За його словами, їх затримали «на гарячому» - під час отримання хабара від наркоторговця.
Пахніц розповів, що за офіцерами міліції, у званні капітана та старшого лейтенанта, було встановлено стеження з боку правоохоронців з початку липня після того, як до служби внутрішньої безпеки МВС у Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина про покривання за хабарі наркоторговця.
Прокурор уточнив, що встановлено, що за два останніх місяці міліціонери отримували щотижня від наркоторговця в середньому по 1 тис. грн. Загальна сума хабара за цей період становить 10 тис. грн. Водночас наразі слідство встановлює загальний період, впродовж якого міліціонери покривали торговця наркотиками, і суму отриманих коштів від нього.
Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Відносно них відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем працівником правоохоронних органів), яка передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
На цю тему: У Харкові судитимуть п’ятьох міліціонерів
Присутній на брифінгу начальник МВС у Дніпропетровській області Віктор Бабенко повідомив журналістам, що з початку цього року за різного роду правопорушення з органів міліції звільнено 53 співробітника.
“І в цьому випадку із затриманими міліціонерами ніхто нікого покривати не буде”, - заявив Бабенко.
Разом з тим учасники брифінгу відмовились назвати місце роботи затриманих міліціонерів, зазначивши, що це є місто Дніпропетровщини без районного поділу.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про місто Марганець.