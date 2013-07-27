Сьогодні виповнюється 11 років Скнилівській трагедії

Сьогодні виповнюється 11 років від дня Скнилівської трагедії. 27 липня 2002 року на військовому аеродромі Скнилова на глядачів, які прийшли на авіашоу, обрушився винищувач Су-27УБ. 77 осіб загинули на місці, зокрема 28 дітей. Ще близько п’ятисот чоловік постраждали.

Газета «Сегодня» розшукала учасників трагедії, які, втративши рідних і близьких, намагаються пристосуватися до нових умов: «без них», без фінансової допомоги держави і навіть без належного їм по праву статусу потерпілих.

Насті Міхно, на очах якої загинули мама Таня і батько Сергій, скоро виповниться шістнадцять. «У нас все по-старому, вчуся в школі, перейшла в 11-й клас, цього літа вже визначуся з вибором професії. Як і раніше, займаюся танцями, і, ймовірно, продовжу в цьому напрямі. Виховує мене бабуся Ніна Іванівна разом з дідом. Вони не працюють, тому живемо за рахунок пенсій. Мені виплачують 1200 гривень на місяць – сильно на такі гроші не розживешся. А допомоги від держави не одержуємо. Зате у мене багато друзів, які всіляко підтримують. Ось тільки про трагедію згадувати не люблю. Це страшно, і ніколи не забудеться», – розповіла Настя.

«Не треба нас турбувати, будь ласка», – з болем відповідає на розпитування Іван Куц, у якого в день трагедії загинули син Андрій і дочка Зоряна. «Пройшло 11 років, а ви все так само цікавитеся, наскільки міцно зажили наші рани. Життя розділилося надвоє – до і після трагедії. Є друзі, але дітей ніхто не замінить. Ось зараз я їду до Скнилова, на місце падіння літака, упорядковуватимемо нашу каплицю і пам'ятники загиблим».

«З дня трагедії єдина наша з дружиною розвага – з'їздити на могилу дітей у село Старичи, де вони поховані. Часто ходимо до церкви, іноді їздимо святими місцями, на Прощу. І більше нічого. Я вже зовсім посивілий. Дружина тримається не набагато краще, але до школи, якій вона віддала кращі роки життя, – не повернулася. Важко працювати з дітьми. Я залишив армію, влаштувався сторожем на приватній фірмі. Ніякої допомоги ми не одержуємо. Та мені й не треба, а ось Насті Міхно, їй наступного року поступати, потрібна. Чому держава не дає пільг потерпілим, хоча б дітям?», – питає Іван Куц.

Братів Остапа і Олега Хміль, що втратили на Скнилові бабусю і маму, яка накрила своїм тілом молодшого сина, виховує тітка.

«Навіть не знаю, чи можу я розмірковувати на цю тему», – говорить Ганна Борис, що замінила братам матір. «Старший Олег продовжує навчання в «Політеху», закінчив четвертий курс, одержав диплом бакалавра. Навчання платне, прагнемо витягнути, як можемо. Остап перейшов у восьмий клас, раніше захоплювався футболом, але здоров'я не дозволяє – у обох синів дуже сильно впав зір. Тепер Остап більше зайнятий комп'ютером. Недавно він відпочивав у Ялті, по путівці, яку видала школа. З дня трагедії хлопці так і жодного разу не з'явилися на аеродромі – не знаю, як буде цього року. А в іншому у хлопчиків – все нормально», – додала Ганна Борис.

Всі, кого торкнулася Скнилівська трагедія, підтримують тісні зв'язки між собою, допомагають, як можуть, але говорити про пережите не бажають. «Дуже боляче, і нікому не потрібно. Про нас згадують тільки раз на рік, виходить, у нас – своє горе, у вас – своє життя», – підсумувала Михайлина Куц.