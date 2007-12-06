На свободу - з електронним браслетом

Федеральна служба виконання покарань (“ФСИН”) Російської Федерації підготувала пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства, щоб дозволити використання електронних браслетів для встановлення місця перебування осіб, які перебувають під підпискою про невиїзд, або засуджених до покарання без позбавлення волі. Про це повідомив журналістам начальник правового управління “ФСИН” Олег Філімонов.

За його словами, нині чинне законодавство країни дозволяє використовувати електронні системи стеження тільки за засудженими до позбавлення волі.

Забезпечення системи виконання покарань РФ електронними браслетами здійснюється коштом гранту програми TASIS у розмірі 3 млн. євро. За словами О.Філімонова, 500 тис. євро вже спрямовані на придбання браслетів. Їх постачання почнеться у середині 2008 р.