Шахта ім. Засядька не зможе відновити безпечну роботу без держдотацій

Голова Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду Сергій СТОРЧАК вважає, що донецька шахта ім. О.Засядька не зможе відновити безпечне видобування вугілля без державних дотацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького теруправління, про це С.СТОРЧАК заявив під час робочої наради з керівниками державних інспекцій у вугільній промисловості Донецького і Луганського територіальних управлінь. "Якщо вести мову про відновлення безпечного видобування вугілля на шахті ім. Засядька, то в першу чергу потрібно говорити про державні дотації", - сказав С.СТОРЧАК.

За його словами, "ми маємо приклади, коли на інших шахтах України в аналогічних гірничо-геологічних умовах вугілля видобувається без аварій".

"Практично всі вони одержують дотації з державного бюджету", - зазначив голава комітету.

Крім того, як приклад він навів досвід Німеччини, яка для відродження вугільної промисловості законодавчо ввела так званий "вугільний пфенінг", коли кожне підприємство платило спеціальний податок, який спрямовували на підтримку шахт. "Таким чином, основа національної економіки Німеччини - вугільна галузь - одержала фінансову підтримку від усієї країни. Рівень таких дотацій в 1997-1998 роках становив понад 15 млрд. марок на рік", - констатував С.СТОРЧАК.

Крім того, кажучи про порядок перевірок високонавантажених газових лав, які відпрацьовують вугільні пласти на глибині 1000 і більше метрів, голова Держгірпромнагляду підкреслив, що "практика експлуатації таких лав з порушеннями неприпустима".

"Застерігаю також від формалізму в роботі під час проведення перевірок. Особливу увагу необхідно приділити не кількості зупинок, а якості виданих розпоряджень", - додав С.СТОРЧАК, звертаючись до керівників інспекцій.

Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька в результаті серії вибухів (18 листопада, 1 і 2 грудня) загинули 106 осіб (101 гірник і 5 рятувальників). Тіла 10 гірників (після першого вибуху) залишаються в ізольованому просторі аварійної ділянки. У лікувальних закладах перебувають 133 гірники (13 осіб у стані середнього ступеня тяжкості, 120 - у задовільному стані).