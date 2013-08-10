У Криму у зіткненні з КамАЗом загинув співробітник СБУ

Як повідомляє сайт МВС, автомобіль «Фіат - Добло» під керуванням мешканця Білогірська 1975 року народження, рухаючись в бік Білогірська, скоїв зіткнення з автомобілем КамАЗ, що рухався в зустрічному напрямку.

У салоні легкового автомобіля в якості пасажирів перебували два співробітники СБУ.

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Унаслідок ДТП водій і пасажир, мешканець Білогірська 1974 року народження, загинули на місці, ще один пасажир госпіталізований з переломом ноги і черепно-мозковою травмою.

В даний час проводиться огляд місця події, працює слідчо-оперативна група.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.