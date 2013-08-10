У Харкові жінка викинулася з 25-го поверху

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, труп жінки біля багатоповерхового житлового будинку на вулиці Клочківській виявили місцеві жителі вчора, 9 серпня.

На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління МВС України в Харківській області, Харківського міського управління міліції, Дзержинського райвідділу міліції та слідчо-оперативна група.

На тему: У Криму 16-річна туристка впала з висоти 9 поверху на дах готелю

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилася 21-річна харків’янка. Після опитування близької родички померлої, міліціонерам вдалося з’ясувати обставин цієї трагічної події.

Родичка потерпілої повідомила, що жінка посеред ночі завітала до неї у гості. За її словами, вона явно була напідпитку та поводила себе агресивно.

Через деякий час між родичками виникла словесна суперечка через знайомого хлопця, після чого молода харків’янка несподівано вистрибнула з вікна квартири, що розташована на 25-му поверсі.

Наразі тіло загиблої без наявних ознак насильницької смерті направлено до моргу. Інформацію внесено до Журналу єдиного обліку про кримінальне правопорушення та інші події. За вказаним фактом проводиться подальша перевірка.