У Харкові жінка викинулася з 25-го поверху

13:59, 10 серпня 2013
Суспільство
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У Харкові з вікна квартири на 25-му поверсі викинулася молода жінка.

Жінка вистрибнула з 25-го поверху

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, труп жінки біля багатоповерхового житлового будинку на вулиці Клочківській виявили місцеві жителі вчора, 9 серпня.

На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління МВС України в Харківській області, Харківського міського управління міліції, Дзержинського райвідділу міліції та слідчо-оперативна група.

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Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилася 21-річна харків’янка. Після опитування близької родички померлої, міліціонерам вдалося з’ясувати обставин цієї трагічної події.

Родичка потерпілої повідомила, що жінка посеред ночі завітала до неї у гості. За її словами, вона явно була напідпитку та поводила себе агресивно.

Через деякий час між родичками виникла словесна суперечка через знайомого хлопця, після чого молода харків’янка несподівано вистрибнула з вікна квартири, що розташована на 25-му поверсі.

Наразі тіло загиблої без наявних ознак насильницької смерті направлено до моргу. Інформацію внесено до Журналу єдиного обліку про кримінальне правопорушення та інші події. За вказаним фактом проводиться подальша перевірка.

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