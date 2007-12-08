Голова ВАСУ каже, що Ющенко помилився

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК вважає помилковою вимогу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про звільнення одного з суддів адміністративного суду, включену в звернення глави держави до Вищої ради юстиції з вимогою початку процедури про звільнення 47 суддів загальних і апеляційних судів за порушення присяги і корупцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПАСЕНЮК повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«За наявною інформацією, його прізвище внесене помилково, і те рішення, за яке його просять звільнити, набуло чинності і ніяких суперечок щодо реалізації цього рішення зараз немає», - сказав О.ПАСЕНЮК.

Голова ВАСУ підкреслив, що досі до цього судді не було ніяких претензій. «Він прийшов до нас із системи господарських судів, на даний момент є головою Миколаївського адміністративного суду і призначений на цю посаду Президентом. Для нас було дивно, що в цьому списку значиться його прізвище СЕРЕДА».

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН на брифінгу 27 листопада заявив, що Президент В.ЮЩЕНКО звернувся з листом до Вищої ради юстиції, в якому закликає розпочати процедуру звільнення 47 суддів загальних та апеляційних судів за порушення присяги.

«Крім того, Президент доручив генеральному прокурору, керівнику Служби безпеки України, міністру внутрішніх справ розробити спільні дії щодо боротьби з корупцією в судовій системі», - сказав І.ПУКШИН.