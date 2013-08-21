Українські птахівники сподіваються до кінця тижня порозумітися з Казахстаном

Тимчасове обмеження ввезення м'яса птиці українського виробника «Миронівська птахофабрика» до Казахстану може бути знято вже до кінця тижня, повідомив УНІАН голова ради директорів асоціації "Союз птахівників України" Олександр Бакуменко.

«Це тимчасове обмеження на ввезення продукції на територію Казахстану. Всього лише на кілька днів. Думаю, до кінця тижня питання вирішиться. Не потрібно робити з цього політику. Це звичайні процедурні питання, які іноді можуть виникати», - сказав Бакуменко.

На тему: Казахстан посилив контроль за українським м'ясом

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня 2013 року Казахстан тимчасово заборонив ввезення м'яса птиці українського підприємства «Миронівська птахофабрика» через виявлення ряду порушень.

При цьому Міністерство аграрної політики і продовольства України повідомило, що у вівторок, 20 серпня, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України припинила експорт продукції ПАТ «Миронівська птахофабрика» до Казахстану і проводить розслідування для з'ясування обставин.