Розслідування авіакатастрофи під Києвом зіткнулося зі складнощами

На місці аварії літака, що летів з Чехії, не знайдено «чорних ящиків». Про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник голови Державіаадміністрації Олександр ЛІСНЯК.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зазначив, що на літаках такого типу наявність «чорних ящиків» не обов`язкова.

«На літаках такого типу не обов`язкові «чорні ящики». Це основне питання (наявність «чорних ящиків» – УНІАН), яке ми намагаємося з`ясувати, тому що на місці ми не знайшли «чорних ящиків», - сказав він.

За словами О.ЛІСНЯКА, за інформацією чеської сторони, літак був справним.

У свою чергу, заступник голови Державіаадміністрації Олександр ІГНАТЬЄВ, який очолює комісію з розслідування причин аварії, підтвердив слова О.ЛІСНЯКА.

«Інформації про наявність самописців на борту ми на даний момент не маємо», - зазначив він. За словами О.ІГНАТЬЄВА, ДержавіаадміністраціЯ зараз намагається одержати інформацію про літак від авіавластей Німеччини, де зареєстрований літак.

«Якщо самописців («чорних ящиків» – УНІАН) немає, то це утруднить процес розслідування», - зазначив О.ІГНАТЬЄВ.

Водночас, за його словами, існують інші можливості з`ясувати причину аварії, зокрема, траєкторія польоту, переговори між екіпажем і диспетчерами, характер розкиду уламків літака. О.ІГНАТЬЄВ не зміг підтвердити або спростувати інформацію про наявність в літаку устаткування для польотів в складних метеоумовах. «На жаль, ми не можемо вплинути на швидкість відповіді від авіавластей Чехії, що стосується пілотів, і Німеччини, що стосується літака», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня о 17.04 за 2,5 км на захід від київського аеродрому «Жуляни» під час зниження і заходу на посадку зазнав катастрофи літак Beech C90B King Air, який здійснював приватний рейс за маршрутом Прага (Градовец Кралове) – Київ (Жуляни). На борту були два члени екіпажу і троє пасажирів, всі вони загинули. Небезпечного вантажу в літаку не було.

Київська обласна прокуратура за фактом авіакатастрофи чеського літака порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило людські жертви).