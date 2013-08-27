За інформацію про вбивство Бартєнєва обіцяють 100 тисяч гривень (відео)

Вони вже зібрали гроші й готові віддати їх будь-кому, чиї свідчення допоможуть розкрити злочин і впіймати вбивцю. Про це ТСН повідомив заступник очільника Феодосії Ігор Авруцький.

За місяць правоохоронці так і не затримали чоловіка, який розстріляв мера біля його під'їзду. З'ясували лише, що обріз, із якого стріляв убивця, як речовий доказ мав бути знищений на Тернопільщині. Тож, аби пришвидшити розслідування, друзі Бартєнєва готові заплатити за інформацію про вбивство.

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Заступник міського голови Феодосії Ігор Авруцький зауважив, що вони готові дати 100 тисяч гривень і більше в залежності від отриманої інформації. Її можна озвучити і міліціонерам, проте, якщо справу розкриють, то друзі вбитого мера готові нагородити інформатора.

Довідка УНІАН. На Бартєнєва напали в ніч на 28 липня, коли він зайшов у під'їзд п'ятиповерхівки. Чоловік середнього росту і міцної статури з відстані майже півтора метра вистрілив меру у спину. Розпочалась боротьба. Злочинець втік, забравши барсетку Бартєнєва з грошима і документами. Міліція знайшла сумку вже без грошей.

Бартенєв помер у лікарні, не проживши й доби. Йому було 57 років. Він мав звання Герой України. Двічі, в 2008 і 2010 роках, обирався мером Феодосії. Розслідування проводиться за статтею Кримінального кодексу України «розбій» і «умисне вбивство».