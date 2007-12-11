Ющенко замислився про долю контрактників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив здійснити перевірку виконання актів голови держави щодо переходу Збройних сил України на комплектування військовослужбовцями за контрактом.

Відповідний Указ “Про перевірку виконання актів Президента України щодо переходу Збройних сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом”, розміщений на офіційному сайті.

Указом передбачається здійснення інспекційної перевірки виконання актів Президента України щодо переходу Збройних сил України до комплектування військовослужбовцями за контрактом в Міністерстві оборони України, Генеральному штабі Збройних сил України, Сухопутних військах, Повітряних силах і Військово-морських силах ЗСУ.

З цією метою Президент створив Інспекційну комісію і доручив голові Секретаріату Президента України затвердити в дводенний термін персональний склад цієї комісії.

Перевірка повинна бути завершена до 21 грудня 2007 року.