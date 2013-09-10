Головне за день: огляд топ-новин

Сирійська опозиція відкинула пропозицію РФ щодо хімзброї

Сирійська опозиція вважає неприйнятною пропозицію Росії про передачу хімзброї під міжнародний контроль. Нагадаємо, у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Дамаск передати хімзброю під міжнародний контроль, домовитися про знищення арсеналу і приєднання до Організації по забороні хімічної зброї. Влада Сирії заявила про свою згоду. Президент США Барак Обама висловив інтерес до пропозиції Росії.

МЗС заперечує існування поставок військових товарів до Сирії з України

МЗС України заявляє, що протягом 2012-2013 рр. жодних поставок або транзиту з РФ територією нашої держави товарів військового призначення до Сирії не здійснювалося. Зокрема, в документі підкреслюється, що в Україні з глибоким занепокоєнням і тривогою спостерігають за розвитком ситуації у Сирійській Арабській Республіці, рівень напруженості щодо якої невпинно зростає.

Опитування: 29% росіян вважають Україну територією РФ

44% росіян готові назвати росіянами українців та білорусів, які проживають на території Росії, 56% опитаних повідомили, що Крим - це Росія, а 29% вважають, що Україна є територією РФ.

В МЗС нічого не знають про затримання Мельника у США

У Міністерства закордонних справ України немає інформації про затримання у США колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника. “За повідомленням консульських установ України у США, жодної інформації щодо затримання згаданого громадянина до посольства і консульських установ України не надходило”, - сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

В Україні хочуть ввести обов'язкове страхування для туристів

Україна може ввести обов'язкове медичне страхування туристів та їх страхування від нещасних випадків. Відповідна ініціатива міститься у законопроекті, розробленому Державним агентством з туризму та курортів (Держтуризмкурорт). Згідно із проектом закону, для туристів, які виїжджають в іншу країну, мінімальний розмір страхової суми за договорами обов'язкового медичного страхування становить не менше 30 тис. євро, а за договорами обов'язкового страхування від нещасного випадку не менше 3 тис. євро на одну людину.

Сирія погодилася передати хімзброю під міжнародний контроль

Прем'єр-міністр Сирії Ваель аль-Хальк 10 вересня заявив, що його країна підтримує пропозицію Росії передати всю сирійську хімічну зброю під міжнародний контроль. За словами голови уряду, Дамаск піде на цей крок заради того, щоб «зберегти життя сирійців». Раніше російську пропозицію вітав міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем, який перебував з візитом у Москві. Росія, у свою чергу, вже оголосила, що попросила Дамаск в стислі терміни розробити конкретний план передачі складів з хімзброєю під контроль міжнародного співтовариства, а також подальшого його знищення.

Серед українців - у півтора рази більше самогубців, ніж жертв ДТП

Державна служба статистики підрахувала, що в 2012 році добровільно пішли з життя понад 9 тис. українців. Це в в 2,7 разів більше, ніж загинуло за дев'ять років війни в Афганістані. При цьому, кожна п'ята смерть від неприродних причин в Україні - це самогубство. Цей показник в 1,5 рази перевищує рівень смертності через ДТП.

Обама готовий відкласти удар по Сирії

Президент США Барак Обама роз'яснив журналістам позицію Америки з сирійського питання, особливо у зв'язку з новою ініціативою Москви про передачу контролю над сирійським хімічною зброєю під контроль міжнародного співтовариства. Глава Білого дому заявив, що як і раніше вважав би за краще дипломатичне врегулювання ситуації. Також повідомляється, що рейтинг Обами впав до рекордно низького рівня.

Росія офіційно відмовилася від українського полігону НИТКА - джерело

Росія офіційно поінформувала українську сторону про те, що, починаючи з 2014 року, більше не планує використовувати полігон НИТКА для підготовки льотчиків в інтересах авіації Військово-морського флоту (ВМФ) РФ. Єдиний створений в СРСР тренувальний авіакомплекс розташований на аеродромі Новофедорівка (поблизу міста Саки в Криму). Після розпаду СРСР він перейшов до України. Угода між урядами України і Росії про використання полігону була підписана в лютому 1997 року.

Сенат США відклав голосування щодо Сирії

Американський Сенат відклав початок узгодження військової операції проти Сирії. Про це заявив лідер демократичної більшості у верхній палаті Конгресу Гаррі Рід. Очікувалося, що процедурне голосування з сирійського питання відбудеться вже в середу, 11 вересня, але Рід висловив бажання уникнути поспіху , щоб президент Барак Обама встиг пояснити свою позицію кожному сенаторові. Заява Ріда прозвучала у понеділок, після того як стало відомо про ініціативу Москви, що запропонувала передати сирійську хімічну зброю під контроль міжнародного співтовариства, а потім знищити її. Дамаск відреагував на цю пропозицію з ентузіазмом.