Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша картина дня - у нашому огляді:

ЄС пообіцяв пришвидшити безвізовий режим східним сусідам

У резолюції, котра засуджує методи тиску Росії на країни Східного партнерства, ухваленій в четвер у Страсбурзі, євродепутати рекомендують Єврокомісії пришвидшити процес спрощення візового режиму і наблизити перспективу його повного скасування в країнах, які готові до інтеграції з ЄС. А щоб їхні громадяни не вагалися у правильності політичного вибору, Європарламент пропонує розпочати потужну інформаційну кампанію у країнах Східного партнерства для "просування його переваг і цінностей".

Сирія приєдналася до конвенції ООН про заборону хімзброї

Сирія приєдналася до Конвенції ООН про заборону хімічної зброї, заявив постпред Дамаска при Організації Об`єднаних Націй Башар аль-Джафарі. «Кажучи офіційно, з сьогоднішнього дня Сирія стала повноправним учасником конвенції», - заявив він. Раніше в четвер представники ООН заявили, що отримали від сирійської влади документи, що стосуються приєднання до конвенції. Офіційно повний зміст документів не називався.

Дефіцит зовнішньої торгівлі українськими товарами знизився у 1,5 рази

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився в 1,5 раза - до 5,812 млрд дол. За інформацією Держстату, в січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року експорт товарів із України знизився на 8,9% - до 35,927 млрд дол., імпорт скоротився на 13,2% - до 41,739 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-липні 2013 року становив 0,86 (у січні-липні 2012 року – 0,82).

Розвідники викрили Сирію у переховуванні хімзброї - ЗМІ

Американські та ізраїльські розвідувальні служби зафіксували переміщення сирійських хімічних боєприпасів і отруйних речовин з декількох великих сховищ в десятки невеликих. Зараз таких складів налічується приблизно півсотні. Згідно з цими даними, сирійський Підрозділ- 450, що відповідає за хімічну зброю, приступив до розосередження запасів отруйних речовин кількома тижнями раніше, коли США почали підготовку до нанесення ударів по урядовим об'єктам.

У Росії під час пожежі в психлікарні загинули 37 людей (фото)

У Новгородській області (Росія) під час пожежі в психоневрологічному інтернаті «Оксочі» загинули 37 людей. Рятувальники знайшли тіла 31 загиблого. Санітарку, яка ціною власного життя врятувала 23 людей, вирішили посмертно нагородити.

В Україні з'явиться перша платна дорога: проїзд коштуватиме 6-15 гривень

У столиці готуються до будівництва нової міської кільцевої автодороги, яка стане першою платною дорогою в Україні. Кільцева почнеться в районі Столичного шосе, далі через Дніпро і до Бориспільського шосе. Завершити розробку проекту планують наступного року, і якщо все складеться вдало, почнуть будівництво, яке завершать до 2017 року.

На Одещині прорвало земляну дамбу, проводиться евакуація (відео)

В Одеській області через тривалий дощ сьогодні повністю розмило земляну дамбу, що знаходиться в 5 км від села Красне. З зон підтоплення в області відселено понад 574 особи. В населених пунктах Березино, Веселий Кут, Перемога, Червоне і Тарутине сталося часткове підтоплення (до 20-30 см) близько 200 приватних житлових будинків і 250 господарств, було перекрито рух транспорту на трасі Серпневе - Арциз - Татарбунари, припинено електро- і водопостачання.

Янукович: Україна досягла критеріїв, необхідних для підписання угоди з ЄС

Україна рухається шляхом євроінтеграції вже багато років і за цей час досягла критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію, заявляє Президент України Віктор Янукович. «Останнім часом ми разом з нашими партнерами з Європейського Союзу дійшли висновків, що Україна досягла тих критеріїв, які відповідають тій Угоді про асоціацію, яка готується до підписання в листопаді цього року у Вільнюсі», - підкреслив Янукович.

МЗС вимагає від Росії терміново повернути вцілілого рибалку додому

МЗС України вкотре вимагає від Росії об’єктивно розслідувати інцидент в Азовському морі з українськими рибалками. Українська сторона вкотре порушила питання щодо необхідності проведення всебічного та об'єктивного розслідування інциденту, внаслідок якого загинуло четверо громадян України, та завершення розслідування у якнайстисліший термін. Українська сторона також висунула вимогу невідкладно повернути на Батьківщину потерпілого внаслідок інциденту Федоровича.

Майже половина українців не прочитали за 3 місяці жодної книги - дослідження

Як головну причину, що заважає читанню, 38% українців назвали відсутність часу для цього, а майже половина респондентів відзначають, що читають рідше, ніж хотіли б. Дослідження показало, що «вже 30% дорослих читачів мають досвід читання книжок на комп'ютері, але друкована книга залишається вибором № 1». Серед книг, які купують українці, стало більше художньої та дитячої літератури і менше наукової, навчальної та довідкової літератур: у 2008 році частка художньої літератури становила 41% порівняно з 18% науковою, тоді як у 2013 році вона становить 52% порівняно з 5% науковою. Серед найпопулярніших жанрів літератури - сучасні детективи і любовні романи, твори, написані раніше 50-х рр. ХХ століття, сучасні пригодницько-історичні романи і прикладна література. При цьому україномовні книжки вибирають лише 25% респондентів.