Міліціонер, захищаючись, застосував зброю і поранив кілька осіб

У Горлівці Донецької області працівник міліції застосував табельну зброю і ранив кілька чоловік, захищаючись від нападу.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, днями близько 20.00 на автобусній зупинці в Горлівці група агресивно настроєної молоді в кількості 10-15 чоловік скоїла напад на трьох співробітників міськуправління міліції.

За даними слідства, нападники перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Під час самозахисту один з міліціонерів після попереджувального пострілу був змушений застосувати зброю, внаслідок чого кілька нападників дістали безпечні для життя вогнепальні поранення.

Внаслідок інциденту, співробітники міліції також дістали тілесні ушкодження. Один з них госпіталізований з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку і гематомами обох очей.

Слідство за цим інцидентом проводить районна прокуратура.