Польські експерти радять Україні відмовитися від «провальної» ідеї

Україна може так і не стати членом НАТО, якщо питання приєднання до Північноатлантичного альянсу буде винесене на всеукраїнський референдум. З таким застереженням виступили експерти польського Інституту міжнародних відносин.

Низька підтримка населення ідеї приєднання до НАТО, відсутність єдиного підходу українських політиків в цьому питанні та непрості взаємовідносини з Росією можуть суттєво скорегувати стратегічну мету України щодо інтеграції в євроатлантичні структури, вважає професор польського Інституту міжнародних відносин Кшиштоф Кубяк. На його думку, українці мають визначитися з членством в НАТО, але проводити референдум з цього питання не доречно, оскільки він буде провальним. «Україна може повторити шлях Словаччини, єдиної країни, де невдало проводився референдум про вступ до НАТО. Після подібного референдуму в Україні ідея приєднання до Північноатлантичного альянсу може бути зовсім відкинута. А це не припустимо для такої країни», каже Кубяк. Через своє геополітичне положення Україна, на думку польського експерта, не може дозволити собі нейтралітету.

Німецька хвиля