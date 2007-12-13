Польські експерти радять Україні відмовитися від «провальної» ідеї

08:58, 13 грудня 2007
Суспільство
2356 0

Можемо повторити шлях Словаччини

Україна може так і не стати членом НАТО, якщо питання приєднання до Північноатлантичного альянсу буде винесене на всеукраїнський референдум. З таким застереженням виступили експерти польського Інституту міжнародних відносин.

Низька підтримка населення ідеї приєднання  до НАТО, відсутність єдиного підходу українських політиків в цьому питанні та непрості взаємовідносини з Росією можуть суттєво скорегувати стратегічну мету України щодо інтеграції в євроатлантичні структури, вважає професор польського Інституту міжнародних відносин Кшиштоф Кубяк. На його думку, українці мають визначитися з членством в НАТО, але проводити референдум з цього питання не доречно, оскільки він буде провальним. «Україна може повторити шлях Словаччини, єдиної країни, де невдало проводився референдум про вступ до НАТО. Після подібного референдуму в Україні ідея приєднання до Північноатлантичного альянсу може бути зовсім відкинута. А це не припустимо для такої країни», каже Кубяк. Через своє геополітичне положення Україна, на думку польського експерта, не може дозволити собі нейтралітету.

Німецька хвиля

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter