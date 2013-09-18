З 25 жовтня Київ почне святкувати 70-річчя визволення від фашистів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на розроблену програму загальноміських заходів, святкування визволення Києва розпочнеться 25 жовтня зі старту в столиці Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава визволителям України».

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30 жовтня у Київському міському госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни та 31 жовтня у шпиталі «Печерський» на базі Головного військово-медичного центру МОУ «Головний військовий клінічний госпіталь» керівництво міста вітатиме ветеранів, які знаходяться на лікуванні у закладах.

Зокрема, 1 листопада у Музеї історії міста Києва відбудеться відкриття тематичної виставки «Війна, місто, люди...», яка триватиме до 24 листопада. На території Деснянського району пропонується 3 листопада показати військово-історичну реконструкцію битви за Київ.

4 та 5 листопада Київ прийматиме зліт міст-героїв СНД, у якому візьмуть участь 14 делегацій з міст-героїв і Брестської Фортеці.

Безпосередньо 6 листопада у столиці за участю керівництва держави і міста відбудуться ритуали Пам’яті з покладанням вінків та квітів до пам’ятника героям-танкістам, стели Перемоги, пам’ятника генералу армії М.Ватутіну, могили Невідомого солдата та запалення Вічного вогню у меморіальному комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років».

У рамках офіційних заходів з нагоди відзначення 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників Хрещатиком пройде військово-історична хода та парад духових оркестрів.

Цього ж дня запланована урочиста зустріч керівництва міста з учасниками делегацій з областей України, міст-героїв України, Росії та Білорусі. За участю делегацій міст-героїв на Дніпровській набережній, біля Колони Магдебурзького, права запланований ритуал спуску вінків на води Дніпра.

Для ветеранів війни та визволителів Києва у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться урочистий концерт за участю зірок вітчизняної естради.

Завершиться святковий день стилізованою концертною програмою на Майдані Незалежності зі святковим феєрверком.

Крім того, 7 листопада у с.Круглик Київської області відбудеться урочисте відкриття трьохповерхового артилерійського ДОТу-музею №152.

8 листопада у приміщенні Центрального будинку офіцерів Збройних сил України для ветеранів відбудеться урочиста зустріч та концерт.

В ході відзначення річниці визволення Києва, а саме 28 жовтня – у день 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, також проведуть Ритуал Пам’яті з покладанням вінків та квітів до могили Невідомого солдата.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося засідання оргкомітету з підготовки та відзначення 70-ї річниці визволення Києва від німецьких загарбників. Як інформувалось, остаточна програма загальноміських заходів святкування та вшанування пам’яті загиблих буде затверджена найближчим часом.

КМДА звернулась до Кабміну з пропозицією зробити 6 листопада вихідним днем в столиці України.