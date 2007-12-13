Підсудному у справі Гонгадзе треба два тижні для одужання
Суд переніс розгляд на 27 грудня
Апеляційний суд Києва переніс на 27 грудня розгляд кримінальної справи про вбивство журналіста Гергія Гонгадзе.
Таке рішення суд прийняв у зв’язку з хворобою одного з підсудних у справі - Миколи ПРОТАСОВА.
Як повідомила УНІАН адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина ТЕЛІЧЕНКО, «лікарі сказали, що йому (М.ПРОТАСОВУ – УНІАН) потрібно ще два тижні для повного одужання».
Як повідомляв УНІАН, Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – Валерія КОСТЕНКА, М.ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.
Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.