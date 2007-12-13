Підсудному у справі Гонгадзе треба два тижні для одужання

Апеляційний суд Києва переніс на 27 грудня розгляд кримінальної справи про вбивство журналіста Гергія Гонгадзе.

Таке рішення суд прийняв у зв’язку з хворобою одного з підсудних у справі - Миколи ПРОТАСОВА.

Як повідомила УНІАН адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина ТЕЛІЧЕНКО, «лікарі сказали, що йому (М.ПРОТАСОВУ – УНІАН) потрібно ще два тижні для повного одужання».

Як повідомляв УНІАН, Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – Валерія КОСТЕНКА, М.ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.