Головне за день: огляд топ-новин

ЗАЗ у 2014 році почне випуск автомобілів на експорт

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, м. Запоріжжя) у 2014 році почне випуск на експорт автомобілів екологічного класу Євро-5.

Також завод на даний момент створив мережу зі 103 пунктів прийому та 23 пунктів з розбирання автомобілів для їх подальшої утилізації

Рада зняла заборону на відведення земельних ділянок

Сьогодні знято заборону на відведення земельних ділянок і зміну їх цільового призначення, у тому числі в Києві.

Медведєв назвав політику Києва "лукавством" і "запудрюванням мізків"

Дмитро Медведєв знову заявив, що Україна не зможе суміщати асоційоване членство з ЄС з інтеграцією в рамках Митного союзу.

"Aut nihil aut caesar" ("все або нічого"​​, дослівно - "або Цезар, або ніщо") - є така латинська приказка. Те ж саме я можу сказати відносно сумісності в асоційованому членстві в Європейському союзі і відповідної участі у Митному союзі ", - заявив Медведєв

Також сьогодні президент РФ Володимир Путін назвав євразійську інтеграцію і Євразійський союз шансом «для пострадянського простору стати самостійним центром глобального розвитку, а не периферією для Європи або Азії».

Крім того, у Міністерстві закордонних справ РФ назвали «утриманством» бажання України приєднатися тільки до окремих положень Митного союзу, які вигідні для неї, а в Держдумі Росії заявили, що ЄС "викручує руки" Україні, примушуючи її відмовитися від частини суверенітету й перевести свої торговельно-економічні зв'язки під контроль Євросоюзу

Рада ухвалила єврозакон щодо виконання судових рішень

За дане рішення проголосували 325 з 387 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція КПУ. Закон встановлює черговість виплат за рішеннями судів.

Міндоходів хоче заборонити продаж в duty-free покупцям без паспорта

Міністерство доходів і зборів України пропонує розширити перелік документів, що дозволяють покупки в магазинах безмитної торгівлі (duty-free),

ЗМІ: Мама фінансиста Свободи виявилася співвласницею фірми Фірташа

В українських ЗМІ з’явилася інформація про партнерські зв’язки між народним депутатом-свободівцем Ігорем Кривецьким та українським мільярдером Дмитром Фірташем

Кличко виступив за висунення єдиного кандидата від опозиції

Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко вважає, що через велику кількість опозиційних кандидатів на посаду президента, до другого туру може пройти технічний кандидат, тому потрібно одразу висувати єдиного претендента на президентське крісло.

В Україні випав перший сніг (відео)

В українських Карпатах випав перший сніг та сталися перші заморозки.

Валютні перекази по Україні тепер будуть нараховувати тільки в гривнях

Банківські перекази в іноземній валюті на адресу іншої особи в межах України зараховуватимуться на рахунки одержувачів у гривневому еквіваленті.

Міносвіти хоче знову змінити правила вступу до вишів

Можливо, вступати можна буде тільки відразу до трьох вишів замість п’яти

Росія може заборонити імпорт українського вугілля - ЗМІ

Правкоміссія з ПЕК 20 вересня розгляне питання про доцільність імпорту в Росію вугілля з високим вмістом сірки (більше 1%).

Асад: Сирія готова передати хімзброю будь-якій країні, яка її візьме

За його словами, Сирія згодна на передачу своєї хімічної зброї будь-якій країні, готової взяти її для наступної операції з її знищення, яка потребуватиме близько 1 млрд доларів і займе не менше року.

"Це дуже складна операція в технічному плані. На неї потрібно дуже багато коштів, приблизно 1 млрд доларів", - сказав Асад.