Кличко виступив за висунення єдиного кандидата від опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав у коментарі журналістам.

На його думку, влада висуне на вибори технічних кандидатів, аби дестабілізувати голоси електорату опозиції.

“Технології ці давно відомі. Ми переконані, що лише єдиний кандидат від опозиційних сил зможе перемогти Януковича. Значна кількість кандидатів робить можливим проходження технічного кандидата до другого туру”, - сказав депутат.

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Кличко також висловив переконання, що висунення єдиного кандидата від опозиції дає великі шанси на її перемогу вже в першому турі.

“Ми сподіваємося, що нам вдасться досягти консенсус в цьому питанні. Це дуже важливо”. - сказав лідер УДАРу.

На його думку, єдиним кандидатом від опозиції має бути людина, яка отримає найбільшу підтримку серед українців.

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Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чи можлива участь екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в президентських виборах, Кличко зауважив, що поки вона перебуває за гратами, це неможливо.