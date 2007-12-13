У Дніпропетровську судять найкривавішого маніяка сучасності (фото)

Сьогодні в Дніпропетровському апеляційному суді розпочався судовий процес по кримінальній справі так званого павлоградського та пологівського маніяка Сергія Ткача, повідомляє 11 канал (Дніпропетровськ). Правоохоронці вважають Ткача найкривавішим маніяком сучасності.

Більше двадцяти років він убивав дівчаток та молодих жінок. У цьому судовому процесі, який триватиме щонайменше півроку, будуть розглядатись сорок злочинів, двадцять дев’ять з них — убивства. Ще сорок епізодів — у стадії розслідування.

Сьогодні в суді оголосили обвинувачення колишньому міліціонеру, експерту-криміналісту, який вбивав більше двадцяти років та уміло приховував сліди злочинів. Адвокат Сергія Ткача боїться розправи потерпілих над своїм підзахисним. Та каже, що Ткач визнає свою провину по всіх сорока злочинах і наполягає на скороченому судовому процесі, коли суд розглядає лише матеріали кримінальної справи та не викликає свідків.

Проте стаття, за якою судять Ткача, вимагає дослідження всіх речових доказів у повному обсязі. Якщо, як планується, на кожному засіданні розглядатимуть один епізод злочинної діяльності Ткача, вирок суду може з’явитися не раніше кінця весни – початку літа.

Фото УНІАН