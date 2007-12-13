Суд не повірив, що ”чорний трансплантолог” не чорний, і не трансплантолог

Сьогодні Апеляційний суд Донецької області скасував постанову Ворошилівського районного суду м. Донецька від 11 грудня 2007 року щодо ізраїльського доктора Міхаеля ЗІСА, підозрюваного в "чорній трансплантології".

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, 11 грудня Ворошилівський райсуд прийняв постанову, згідно з якою М.ЗІС має бути звільнений з-під варти і йому було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Довідка УНІАН. Ізраїльська поліція, розслідуючи справу так званих "чорних трансплантологів", з`ясувала, що більшість операцій з пересадки донорських органів вони здійснювали нібито в Донецькому центрі трансплантації нирок під керівництвом доктора М.ЗІСА, який рішенням Міністерства охорони здоров`я Ізраїлю позбавлений ліцензії на проведення лікарської діяльності.

Водночас керівник Донецького центру трансплантації нирок Віктор ДЕНИСОВ 11 жовтня заявив, що М.ЗІС у Донецьку ніяких операцій не робив. Зокрема, В.ДЕНИСОВ підтвердив, що під час деяких операцій, які на законних підставах проводилися в центрі громадянам Ізраїлю, був присутній доктор Міхаель ЗІС. "У нас були пацієнти з Ізраїлю, ми виконували донорські трансплантації, і Міхаель ЗІС був як супроводжуюча особа, перекладач і нічого більше. Ніяких лікарських маніпуляцій він не робив", - заявив В.ДЕНИСОВ.

12 жовтня в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО заявив, що в Донецьку співробітниками міліції було затримано одного з фігурантів справи про незаконну трансплантацію людських органів – доктора М.ЗІСА.