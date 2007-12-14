Хорошковський може стати головним митником країни

Вчора стали відомі імена політиків, які можуть очолити генпрокуратуру, податкову і митну служби.

Як пише газета "Дело", посилаючись на свої джерела в парламенті, головним митником країни може стати власник телеканалу «Інтер» Валерій Хорошковський. Раніше повідомлялося, що бізнесмен претендує на одну з економічних посад у виконавчій владі. До березня 2007 року Хорошковський працював першим заступником секретаря РНБО. Тому не виключено, що саме ця кандидатура влаштувала президента. «Якщо Валерій Хорошковський згоден, я можу його тільки привітати. Він працював міністром економіки, менеджером великої бізнес-імперії. Це цікава і прогнозована людина», — вважає депутат БЮТ Сергій Терьохін.

Главою Державної податкової адміністрації, за інформацією газети, стане депутат БЮТ Сергій Буряк. До останнього моменту на цю посаду претендував молодший брат Сергія Васильовича — Олександр. Впродовж чотирьох років Сергій Буряк очолював комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності, в компетенцію якого входить і податкова політика.

Посада генпрокурора — квота депутатської групи «Народна самооборона».

На засіданні «Народної самооборони» була затверджена кандидатура Віктора Шемчука. У «Нашій Україні», яка входить в один блок з «Самообороною», Шемчука підтримали переважно молоді депутати. «Шемчук заслужив цю посаду своєю роботою», — відзначає Микола Катеринчук. В той же час депутати, близькі до президента і його Секретаріату, допускають і інші кандидатури на цю посаду. «Може бути і Стретович, і Мойсик», — припустила Лілія Григорович. Проте джерело «Дела» в «НУ — НС» відзначило, що до цих пір Секретаріат президента не втручався в обговорення кандидатури майбутнього Генпрокурора. «Існує домовленість. Якщо її порушити, це спричинить ланцюгову реакцію», — відзначив депутат.